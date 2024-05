Turismo - la scalata dell' Italia | prima in Europa per congressi ospitati

(Di lunedì 13 maggio 2024) Grandeper l'che in soli cinque anni passa dal sesto al primo posto e raggiunge la vetta d'per numero di. Il nostro paese è ladestinazione inpere convegninell'anno 2023 secondo il report annuale di Icca (International Congress and Convention Association). Il traguardo raggiunto è unavolta assoluta per l', ed è il risultato di anni di crescita del settore, di unaprogressiva dalla sesta posizionee annate 2018/19 alla seconda posizione del 2022 fino a raggiungere l'ambitaposizione nel 2023. Nelle classifiche pubblicate da Icca, ...

