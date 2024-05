Turchia | le strade di Nani e l’Adana Demirspor si separano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il portogheseè di nuovo sul mercato. Il Campione d’Europa 2016 con il Portogallo ha firmato nel luglio 2023 con il club turco Adanaper un anno e, dopo 28 partite con 4 gol e 2 assist, le due parti hanno deciso di non prolungare ulteriormente il contratto. Il club, che ha in rosa anche Mario Balotelli, è attualmente 11esimo nella Superlig, a due giornate dalla fine. Questa è stata la seconda esperienza inper l’esterno esploso allo Sporting Lisbona, dopo una stagione al Fenerbahçe nel 2015-2016. Dopo aver lasciato il Manchester United nel 2014,, 37 anni, ha giocato in numerosi campionati, tra cui Spagna (Valencia), Italia (Lazio e Venezia), Stati Uniti e Australia. Adesso potrebbe continuare la sua avventura nel calcio o decidere di appendere gli scarpini al chiodo. SportFace.

