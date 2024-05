Trump e l’ultima uscita sui migranti | Folli criminali come Hannibal Lecter

(Di lunedì 13 maggio 2024) (Adnkronos) – Iche arrivano negli Stati Uniti sono in maggioranza violentio fuggiti dai "manicomi" di altri Paesi,. In un comizio in New Jersey, Donaldha ripetuto le sue solite, violente accuse controe rifugiati che entrano negli Usa, ma poi si è perso in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova ...

Washington, 13 mag. (Adnkronos) - I migranti che arrivano negli Stati Uniti sono in maggioranza violenti criminali o fuggiti dai "manicomi" di altri Paesi, folli criminali come Hannibal Lecter. In un comizio in New Jersey, Donald Trump ha ripetuto ...

Washington, 13 mag. (Adnkronos) – I migranti che arrivano negli Stati Uniti sono in maggioranza violenti criminali o fuggiti dai “manicomi” di altri Paesi, folli criminali come Hannibal Lecter. In un comizio in New Jersey, Donald Trump ha ripetuto ...

(Adnkronos) – I migranti che arrivano negli Stati Uniti sono in maggioranza violenti criminali o fuggiti dai "manicomi" di altri Paesi, folli criminali come Hannibal Lecter. In un comizio in New Jersey, Donald Trump ha ripetuto le sue solite, ...

Carlo Ancelotti si scatena alla festa del Real Madrid e finalmente esaudisce il suo sogno – Video - Carlo Ancelotti si scatena alla festa del Real Madrid e finalmente esaudisce il suo sogno – Video - Dopo quattro Champions League, tre Mondiali per club e altri svariati trofei ( 28 in totale), Carlo Ancelotti esaudisce – finalmente – il sogno di una vita: ballare con Eduardo Camavinga. È accaduto d ...

Il curioso caso dei gemelli Ié: la Dinamo Bucarest ha acquistato Edgar ma teme che in Romania sia arrivato il fratello Edelino - Il curioso caso dei gemelli Ié: la Dinamo Bucarest ha acquistato Edgar ma teme che in Romania sia arrivato il fratello Edelino - Il curioso caso dei gemelli Ié in maglia Dinamo Bucarest. Non è il titolo di un romanzo giallo ma una notizia riportata dal quotidiano spagnolo Marca: il club rumeno ha acquistato Edgar Ié (nella foto ...

Milano: Pifferi condannata all'ergastolo per omicidio figlia (2) - Milano: Pifferi condannata all'ergastolo per omicidio figlia (2) - (Adnkronos) - La corte, la camera di consiglio è durata circa due ore e mezza, ha stabilito una provvisionale di 50 mila euro per la madre dell'imputata e 20mila per la sorella, entrambe parte civile ...