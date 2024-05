Trump ancora avanti negli Stati in bilico È allarme sondaggi per Biden

"Il vento del cambiamento soffia forte , in Europa e negli Usa". Matteo Salvini torna a complimentarsi pubblicamente con Donald Trump . Lo fa sui suoi canali social, dove rende omaggio all'ex presidente repubblicano per le "primarie repubblicane in ...

Ma davvero di nuovo quei due? Con tutta la sua storia, l'innovazione, la creatività che ci propone, davvero l'America non ha di meglio da offrire agli elettori e al mondo, in questo 2024 di...

Trump avanti negli Stati in bilico. È allarme sondaggi per Biden - trump avanti negli Stati in bilico. È allarme sondaggi per Biden - Biden perde l'elettorato giovane ma mantiene il controllo sui bianchi "senior". trump, invece, miete consensi presso i giovanissimi, soprattutto nella comunità nera e ispanica ...

Pornostar: nel processo a Trump è il turno di Cohen, l'avvocato diventato il principale accsatore - Pornostar: nel processo a trump è il turno di Cohen, l'avvocato diventato il principale accsatore - Michael Cohen, il più atteso testimone del processo in cui Donald trump è imputato per il pagamento in nero di due donne, deporrà nelle prossime ore nell'aula del tribunale di Manhattan ...

College Usa, cancellati i debiti di 4 milioni di studenti - College Usa, cancellati i debiti di 4 milioni di studenti - L’Amministrazione Biden ha eliminato una fetta di debiti che gravava sugli studenti dei College USA. Ma è sufficiente