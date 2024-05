Truffatore seriale - arrestato e condannato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 13 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPoliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno tratto in arresto un uomo di 38 anni di Atripalda, in esecuzione di un Provvedimento di Esecuzione di Pene Concorrenti, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino per l’espiazione della pena di anni 9 mesi 7 e giorni 10 di reclusione. Detto provvedimento è stato emesso in quanto il soggetto risultava esser stato, con più provvedimenti giudiziari, per il reato di truffa posta in essere, nella maggior parte dei casi, mediante l’inserzione di annunci di vendita di materiale elettronico, strumenti musicali e altri beni di consumo su vari siti e-commerce, in danno di numerose vittime residenti in diverse città italiane. Inoltre, il predetto è risultatoper molestie avvenute telefonicamente, sui canali social e ...