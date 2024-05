Truffa del bicchiere d’acqua | allarme in Italia Ecco come funziona e come evitarla Violenze e furti

(Di lunedì 13 maggio 2024) Inc’è un nuovo. Un nuovo metodo con cui i malviventi si intrufolano nelle case per effettuare rapine e fare violenza. L’ultimo episodio della cosiddetta “del” arriva da Nardò, nel Salento. L’aggressione ha vistovittime un uomo di 55 anni e la moglie di 54 che sono stati ricoverati al “Vito Fazzi” di Lecce in codice rosso. L’uomo in particolare avrebbe riportato importanti lesioni alla testa e al volto, mentre la donna se la sarebbe cavata con qualche contusione.riporta LeccePrima, tutto è iniziato intorno alle nove di mattina nel centro storico della cittadina. Sembra che l’uomo abbia citofonato a casa della coppia accampando una banale, quanto efficace scusa: avrebbe chiesto un ...

