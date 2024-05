Trovato morto in casa a Pesaro | requisiti oggetti e sostanze

(Di lunedì 13 maggio 2024), 13 maggio 2024 – E’ statoieri mattina Filippo G., 45 anni, ambulante, celibe, residente in zona Ardizio. Il padre, non ricevendo risposte dal figlio né al telefono né al citofono di, ha chiamato i vigili del fuoco per poter entrare nell’abitazione. All’arrivo dei pompieri, è avvenuta la scoperta del corpo senza vita dell’uomo. Si trovava in bagno. Sono stati chiamati i carabinieri e il reparto della scientifica (nella foto)per risalire ai motivi del decesso. Gli inquirenti hanno requisitoche potrebbero spiegare dopo un’analisi attenta sui contenuti, il motivo della morte. Filippo era conosciuto per il suo lavoro di ambulante e per la sua spiccata facilità nel fare amicizia con le persone. Gli accertamenti sull’abitazione da parte ...

