Trovato il gestore per i punti Iat Servizi affidati a ’Terre di Venere‘

(Di lunedì 13 maggio 2024) Novità per la promozione turistica della costa apuana: ora c’è un solo soggetto a gestire tutti iIat dell’ambito Riviera Apuana e inoltre si va verso un restyling del sito internet con importanti cambiamenti anche sotto il profilo del marketing territoriale e della cartellonistica. Sono questi gli aspetti principali che emergono dai due affidamenti effettuati dal Comune di Massa, in qualità di capofila dell’ambito di cui fanno parte Montignoso e Carrara, su indirizzi dati dalla conferenza dei sindaci. Il primo è appunto l’affidamento della gestione deiIat, ossia Informazione e Accoglienza Turistica, assegnati tramite procedura diretta a Terre di Venere Rete di Imprese di Carrara, operatore quindi del territorio valutato "competente e qualificato con l’obiettivo di accrescere l’attrattività e la competitività del territorio dell’ambito ...

Apuane, il salvataggio. Una proposta di legge per un parco nazionale. Aperto il confronto - Apuane, il salvataggio. Una proposta di legge per un parco nazionale. Aperto il confronto - Dialogo aperto tra il presidente dell’ente e le associazioni di settore. Ma lo stop alle cave per Tagliasacchi è "una proposta irricevibile". .

Apuane, l’ultima trincea: "Stop attività estrattive all’interno del Parco" - Apuane, l’ultima trincea: "Stop attività estrattive all’interno del Parco" - Ambientalisti e Parco regionale delle Alpi Apuane discutono sul futuro delle cave di marmo: proposte contrastanti ma dialogo aperto.

Salviamo le Apuane: “Stop cave entro i confini del Parco” - Salviamo le Apuane: “Stop cave entro i confini del Parco” - Salviamo le Apuane ha presentato oggi (11 maggio) a Massa una proposta per chiudere le attività estrattive nei confini del Parco delle Alpi Apuane. É stata inoltre presentata una proposta di legge per ...