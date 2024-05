Trova la droga nella cameretta del figlio e chiama i carabinieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 13 maggio 2024) Montespertoli (Firenze), 13 maggio 2024 – Hato un panetto didel18 e senza pensarci due volte hato i. E’ successo a Montespertoli, dove i militari della compagnia di Scandicci sono intervenuti su segnalazione del genitore dopo il rimento di quasi un etto di hashish. La perquisizione effettuata all’interno della camera ha infatti consentito di scoprire 96 grammi di stupefacente, oltre ad un coltello a serramanico, un bilancino elettronico di precisione, materiale atto al confezionamento e la somma di 250 euro. Il giovane, che al momento delle operazioni non era presente, è stato deferito in stato di libertà per detenzione illecita di stupefacenti.