Troppo grassa e troppo magra | Ava Phillippe risponde alle critiche sul peso

(Di lunedì 13 maggio 2024) Con grande franchezza e onestà, Ava– figlia di Reese Witherspoon – ha condiviso la sua esperienza di body shaming su TikTok, rivelando come due commentatori anonimi abbiano criticato il suo corpo, definendola sia “” che “”. In un video in cui si mostra intenta ad applicare del rossetto rosso prima sulle labbra e poi su una guancia per poi allontanarsi dalla videocamera, Ava lancia un messaggio potente. Non si ferma a descrivere semplicemente l’accaduto ma decide di affrontarlo con fermezza e consapevolezza profonda della sua dignità e del suo valore come individuo. “Sono stata attaccata da due persone sul mio aspetto fisico”, ha scritto Ava a corredo del video. “Il primo mi ha detto che avrei dovuto prendere Oz*mpic per ché sono ...