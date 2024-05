TRIONFO IN ROMANIA Super Avondetto È campione d’Europa

(Di lunedì 13 maggio 2024) Simoneè l’uomo copertina della giornata conclusiva dei Campionati Europei di mountain bike. Sotto la pioggia torrenziale di Cheile Gradistei, in, il 24enne piemontese si è messo al collo la medaglia d’oro nel cross-country maschile, regalandosi il successo più importante della carriera. L’azzurro, avvolto da una maschera di fango, ha tagliato la linea del traguardo con il crono complessivo di 1:14:57, precedendo sia il danese Simon Andreassen (secondo, +50“) che il teutonico Julian Schelb (terzo, +01’07“), dopo aver preso il comando della gara durante il terzo dei sette giri effettuati.

