Triathlon - i convocati dell’Italia per Samarcanda e Cagliari | Ilaria Zane difende il terzo pass olimpico tra le donne

(Di lunedì 13 maggio 2024) Mancano esattamente due settimane alla chiusura del ranking, fissata per lunedì 27 maggio, e sono state diramate le startlist delle gare in programma tra il 17 ed il 25 maggio: si tratta delle ultime occasioni per scalare la graduatoria e centrare la qualificazione a Parigi 2024. L’Italia ha già ottenuto 4olimpici, 2 per genere, grazie al ranking della staffetta mista, ma ha ancora la possibilità di provare a qualificare una terza atleta per la gara femminile attraverso il ranking individuale. Per poter staccare il, però, occorre che tre atlete siano tra le prime 30 del ranking: se da una parte questa possibilità non è raggiungibile con gli uomini, nella classifica femminile, dopo Bianca Seregni, 20ma, e Verena Steinhauser, 22ma,...

Dopo aver chiuso senza pass per Parigi 2024 la prima giornata, dedicata alla greco-romana, l’Italia della lotta si appresta ad affrontare la seconda del torneo su base mondiale di qualificazione olimpica, in corso ad Istanbul, in Turchia. Saranno ...

L’Italia della lotta è ancora alla ricerca del primo pass per Parigi 2024: dopo essere rimasta a secco nelle prime due giornate del torneo su base mondiale di qualificazione olimpica, in corso ad Istanbul, in Turchia, nella terza tocca alle azzurre ...

Laura Spreafico al raduno pre olimpico con l'Italia 3X3 - Laura Spreafico al raduno pre olimpico con l'Italia 3X3 - Tre prime avversarie per poi accedere alla fase a eliminazione diretta dal 19 maggio. Un minitorneo complicato per strappare uno degli ultimi tre pass olimpici dopo che Azerbaigian e Australia hanno ...

Coppa Italia - Atalanta-Juventus: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming - Coppa Italia - Atalanta-Juventus: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming - Tutto in una notte. Mercoledì 15 maggio 2024, dalle ore 21:00 e sul terreno di gioco dello Stadio olimpico (Roma), Atalanta e Juventus si giocano, nel remake dell`atto.

Tiro a segno, Massimo Spinella resta in piena corsa per il pass olimpico attraverso il ranking dopo la doppia tappa di Coppa del Mondo di Baku - Tiro a segno, Massimo Spinella resta in piena corsa per il pass olimpico attraverso il ranking dopo la doppia tappa di Coppa del Mondo di Baku - Al termine della doppia tappa di Coppa del Mondo (per le specialità da 25 e 50 metri) andata in scena a Baku, nel tiro a segno resta in corsa per un pass ...