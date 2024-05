Travolto da un’auto sul rettilineo Pedone di 48 anni muore sul colpo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 13 maggio 2024) INVERIGO (Como) I soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma le sue condizioni erano ormai troppo gravi, a causa dell’urto con l’auto che lo ha colpito mentre camminava lungo via Don Gnocchi, sabato notte. Elmahjoub Ghazal, marocchino di 48residente a Barlassina, è morto poco dopo le 23.15 di sabato sera, prima ancora che il personale del 118 riuscisse a tentare un trasporto in ospedale. Alla guida della auto che lo ha investito, una Toyota Yaris, c’era un trentanovenne di Anzano del Parco, risultato leggermente positivo all’alcoltest. I carabinieri di Lurago d’Erba, intervenuti per i rilievi, hanno terminato gli accertamenti a tarda notte, denunciando l’uomo a piede libero per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza. Nel frattempo stanno procedendo gli accertamenti per arrivare a ricostruire la dinamica dell’incidente, avvenuto in via Don Gnocchi a ...