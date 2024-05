Trasporto pubblico - Faisa Cisal | Servono miglioramenti e più sicurezza per il settore

(Di lunedì 13 maggio 2024) Mauro Mongelli, segretario generale: “Illocale sta affrontando una grave crisi” Roma. “Illocale, rimane un cardine importante per il Paese per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità sia economica e sociale, che ambientale, è quindi responsabilità delle istituzioni trasformare il, oggi evidentemente in forte difficoltà, in un servizio efficiente, equo, sostenibile e sicuro per tutti, se è vero che si vuole ridurre l’utilizzo dell’auto privata rispetto alcollettivo”. Lo ha dichiarato il Segretario Generale della, Mauro Mongelli, a margine di un incontro dell’esecutivo nazionale dell’organizzazione, in vista del Consiglio ...

"Nessun tagli o di chilometri per il trasporto pubblico dell’Orvietano, ma solo interventi di riorganizzazione per garantire a tutti i cittadini un servizio più efficiente e funzionale alle diverse esigenze". A dirlo è l’assessore comunale ...

Arresto a Lavello per resistenza a pubblico ufficiale - Arresto a Lavello per resistenza a pubblico ufficiale - I Carabinieri di Lavello hanno arrestato un uomo di 31 anni per resistenza a pubblico ufficiale dopo un inseguimento. L'indagato è stato poi posto agli arresti domiciliari.

Metro e bus gratis mercoledì per i tifosi di Atalanta e Juve: più linee e orari prolungati - Metro e bus gratis mercoledì per i tifosi di Atalanta e Juve: più linee e orari prolungati - Mezzi pubblici gratis per la Finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus allo Stadio Olimpico di Roma: come raggiungere l'evento.

Il programma dei Verdi per l'Europarlamento: giustizia climatica e pari opportunità - Il programma dei Verdi per l'Europarlamento: giustizia climatica e pari opportunità - Temi sociali in primo piano per la candidata altoatesina Brigitte Foppa. Tra le proposte un "biglietto clima" forfettario di tre euro al giorno (contro i 13 euro di costo medio di un'auto) per incenti ...