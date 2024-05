Trasporti | servizi treni merci Cina-Europa in forte crescita a gen-apr

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 13 maggio 2024) Pechino, 13 mag – (Xinhua) – Idihanno registrato una solidada gennaio ad aprile di quest’anno, con continui miglioramenti della capacita’ di trasporto, dell’efficienza e della qualita’ delo. Il numero di questie’ aumentato del 10% su base annua, raggiungendo i 6.184 viaggi nei primi quattro mesi del 2024, ha dichiarato oggi la China State Railway Group Co., Ltd. (China Railway). Nel periodo sono state trasportate circa 675.000 unita’ equivalenti a 20 piedi (TEU) dicon i, con un aumento dell’11% rispetto all’anno precedente, secondo la societa’. Alla fine di aprile, erano stati completati in totale circa 89.000 ...