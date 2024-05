Trapianto di rene di maiale | paziente muore a due mesi dall’intervento

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 13 maggio 2024) E’ venuto a mancare l’uomo di 62 anni che duefa negli Usa si era sottoposto aldicon un organo proveniente da ungeneticamente modificato. Secondo quanto riferito dall’agenzia Associated Press, la notizia della sua morte è stata data sabato 11 maggio 2024 dalla famiglia e dall’ospedale che aveva seguito il suo caso. Richard Slayman è stata la prima persona vivente a sottoporsi al questo tipo di intervento. L’uomo aveva già subito undinel 2018, ma nel corso del tempo le sue condizioni si erano aggravate ed era stato costretto a tornare in ospedale per fare frequenti cicli di dialisi. Ed è a questo punto che i medici gli suggerirono undidi. I familiari hanno ...