Trapianti - Gesualdo Fism | Morte uomo con rene da maiale addolora ma guardare avanti

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 13 maggio 2024) "Causa decesso non chiara ma gli xenorappresentano nuova sfida per poter offrire speranze ai pazienti in lista d'attesa" "Non è ancora chiaro se ladi Richard Slayman sia stata causata dal trapianto stesso o da altre complicazioni, ma questa notizia lascia sicuramente un'amara sensazione di delusione per chi aveva sperato che questa tecnica