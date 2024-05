Trani | ieri l’esibizione delle Frecce Tricolori VIDEO Air show

Sono Milano e Roma le città preferite dagli Stranieri per comprare casa in Italia. Soprattutto se la casa è di lusso. Il capoluogo lombardo assorbe ben il 19% delle richieste di abitazioni di pregio, seguita a breve distanza dalla capitale che ...

Lavorare per dare rappresentanza a chi non ce l’ha. E’ l’impegno del Pd e in particolare della capolista Maria Logli. I dem partono dai numeri: Prato è la città più multietnica d’Italia. Qui risiedono 125 nazionalità, "tanto che il 25% della ...

Incidente sulla 16 bis dopo l'Air Show a Trani, un auto finisce sul guard rail - Incidente sulla 16 bis dopo l'Air Show a trani, un auto finisce sul guard rail - Ci sarebbero dei feriti per l'incidente avvenuto nel pomeriggio intorno alle ore 18 sulla strada statale 16bis, all'altezza di zona Capirro. Il deflusso fuori dalla città è stato ed è tuttora decisame ...

Rapina di autovettura a Trani, arrestato andriese in trasferta - Rapina di autovettura a trani, arrestato andriese in trasferta - Intercettati da una pattuglia del Commissariato di Via Sant'Annibale Maria di Francia, il complice, poi identificato nell'odierno arrestato, ha posto in essere manovre pericolose con il preciso ...

Frecce Tricolori: la fantasia dei bambini nel contest per le scuole primarie - Frecce Tricolori: la fantasia dei bambini nel contest per le scuole primarie - Sono stati i piccoli alunni dei quattro Circoli didattici cittadini a dare il via, con la cerimonia che si è svolta ieri pomeriggio in piazza Quercia, al calendario di appuntamenti previsti nell'ambit ...