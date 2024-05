Tragico Incidente sulla Fondovalle Sangro | Moto perde Controllo - 51enne Perde la Vita

(Di lunedì 13 maggio 2024) Chieti - Ieri pomeriggio lungo la statale 652, conosciuta comenel territorio del Comune di Bomba (Chieti), si è verificato unstradale che ha portato alla morte di un uomo di 51 anni. Pierdonato Di Fulvio, titolare di una farmacia ad Archi, stava tornando a casa alla guida della suaTriumph 600 quando, per cause ancora da chiarire, ha perso ildel veicolo in prossimità di una curva. Nonostante indossasse il casco, Di Fulvio è scivolato sull'asfalto e è stato violentemente sbalzato contro il guardrail, mentre la suaha continuato la corsa per circa 50 metri. I conducenti di due auto giunti sul luogo dell'hanno cercato di prestare soccorso e hanno prontamente allertato il 118, ma ...

