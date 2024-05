Traffico Roma del 13-05-2024 ore 17 | 00

(Di lunedì 13 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità difficoltà su via Pontina per un incidente coda e l’altezza di via di Decima in direzione della capitale proseguono gli interventi di potatura su viale del Policlinico fino a venerdì 17 maggio in fasce oraria 817 chiuso tra Piazza Girolamo Fabrizio viale dell’Università nelle due direzioni deviazioni per il trasporto pubblico possibili ripercussioni per ilsu Viale Regina Elena e sullo stesso viale dell’Università lavori anche su via dei Monti Tiburtini e l’altezza dell’ospedale Sandro Pertini chiusero e carreggiate centrali nelle due direzioni non si escludono rallentamenti e code nelle ore dipiù intenso in centro chiusa via Maria Adelaide per la rottura delle condutture dell’acqua all’altezza di via Ferdinando di Savoia ...

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di Roma servizi per la mobilità nella zona di piazzale Flaminio per lavori sulla rete idrica via Maria Adelaide è chiusa all’altezza di via ...

Luce Verde Roma Ben ritrovati in studio Tiziana Raimondi sul Raccordo Anulare Code in carreggiata interna tra Bufalotta e la 24 Roma Teramo si sta provvedendo a recupero di un veicolo coinvolto in un incidente ripercussioni sul tratto Urbano della ...

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità difficoltà su via Pontina per un incidente coda e l’altezza di via di Decima in direzione della capitale proseguono gli interventi di potatura su viale del Policlinico fino a ...

Via del Forte Braschi a Roma: si rompe una tubatura, il video dell'allagamento - Via del Forte Braschi a roma: si rompe una tubatura, il video dell'allagamento - roma Aurelio, grossa perdita d'acqua: chiuso tratto di strada tra Pineta Sacchetti e via Battistini. Rischio voragine ...

INWIT, investimenti per 800 milioni per nuovi siti 5G e DAS al 2026. Diego Galli: ‘Troppi 10 mesi per realizzare una torre’ - INWIT, investimenti per 800 milioni per nuovi siti 5G e DAS al 2026. Diego Galli: ‘Troppi 10 mesi per realizzare una torre’ - Diego Galli: 'C'è stata un'ottima semplificazione a livello centrale. E' importante che venga sempre più recepita a livello locale'.

Enac dice basta agli aeroporti inquinanti: cos’è il progetto Saves per gli scali di Milano e Roma - Enac dice basta agli aeroporti inquinanti: cos’è il progetto Saves per gli scali di Milano e roma - Saves è stato presentato a roma, dal direttore generale Enea ... di rischio per la salute e danni globali per circa 200 miliardi di euro. Non si blocca il traffico aereo, ma ciò che si imbarca per ...