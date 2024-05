Traffico Roma del 13-05-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 13 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità nella zona di piazzale Flaminio per lavori sulla rete idrica via Maria Adelaide è chiusa all’altezza di via Ferdinando di Savoia sono deviate anche tre linee di bus nel quadrante nord-ovest della città per un cedimento del manto stradale è chiusa a via Del Forte Braschi nel tratto tra via della Pineta Sacchetti e via Battistini in entrambi i sensi di marcia proseguono Intanto le potature subire del Policlinico strada chiusa anche in questo caso in entrambi i sensi di marcia tra Piazza Girolamo Fabrizio e viale dell’Università deviata la linea di bus 649 e iniziano questa sera i lavori di rifacimento della linea aerea di alimentazione elettrica sulla ferrovia Metre dal lunedì al venerdì ...