Traffico Roma del 13-05-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 13 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Bentrovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata internain coda tra le uscite e Bufalotta e Prenestina per un incidente avvenuto in prossimità dello svincolo La Rustica temporaneamente chiusa una corsia di marcia in via del Forte Braschi la polizia locale Ci Segnala la strada temporaneamente chiusa tra via Mattia Battistini e via della Pineta Sacchetti per il dissesto della sede stradale e proseguono gli interventi di potature in viale del Policlinico con la strada chiusa al transito tra Piazza Girolamo Fabrizio e viale dell’Università In entrambe le direzioni deviata la linea bus 649 notizia che interessa il trasporto pubblico ferroviario alla via gli interventi della linea aerea della ferrovia Metre con i ...