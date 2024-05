Traffico Roma del 13-05-2024 ore 10 | 00

(Di lunedì 13 maggio 2024) Luce Verdeben trovati dalla redazione prosegue nei disagi sul grande raccordo anulare in carreggiata interna con ilin coda per incidente avvenuto tra le uscite Settebagni e La Rustica temporaneamente chiusa una corsia per lavori e perintenso rallentamenti a Code tra le uscite Tuscolana e laFiumicino che coinvolge entrambe le carreggiate passiamo sulla tangenziale est dove la presenza di un incidente sta provocando code tra l’uscita di via Tiburtina e via dei Campi Sportivi direzione stadio code perinvece tra l’uscita Porta Maggiore San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni aNord code per incidente sulla Cassia bis tra le uscite di Formello e Prima Porta Sud in direzione del raccordo anulare trafficata La Flaminia con le code tra ...

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità proseguono i lavori di potatura in viale del Policlinico con chiusura della strada tra Piazza Girolamo Fabrizio e viale dell'Università delle due direzioni ripercussioni in ...

Luce Verde Roma ben trovati dalla redazione prosegue nei disagi sul grande raccordo anulare in carreggiata interna con il Traffico in coda per incidente avvenuto tra le uscite Settebagni e La Rustica temporaneamente chiusa una corsia per lavori e ...

traffico in tilt in zona nord ovest di Roma per una Perdita d'acqua in strada che ha provocato l'apertura di una voragine in via del Forte Braschi

Incidente sul GRA, bus finisce fuori strada: traffico in tilt - Incidente sul GRA, bus finisce fuori strada: traffico in tilt - Grave incidente oggi sul GRA, bus cotral finisce fuori strada. La situazione in tempo reale, lunghe code in carreggiata interna.

Perdita d'acqua causa voragine in strada a Roma in via del Forte Braschi: tratto chiuso e traffico rallentato - Perdita d'acqua causa voragine in strada a roma in via del Forte Braschi: tratto chiuso e traffico rallentato - traffico in tilt in zona nord ovest di roma a causa di una perdita d'acqua in strada che ha provocato l'apertura di una voragine in via del Forte Braschi.

