Traffico Roma del 13-05-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 13 maggio 2024) Luce Verdeben trovati dalla redazione prosegue nei disagi sul grande raccordo anulare in carreggiata interna con ilin coda per incidente avvenuto tra le uscite Settebagni e La Rustica temporaneamente chiusa una corsia per lavori e perintenso rallentamenti a Code tra le uscite Tuscolana e laFiumicino che coinvolge entrambe le carreggiate passiamo sulla tangenziale est Dov’è la presenza di un incidente sta provocando code tra l’uscita di via Tiburtina e via dei Campi Sportivi direzione stadio code perinvece tra l’uscita Porta Maggiore San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni aNord code per incidente sulla Cassia bis tra le uscite di Formello e Prima Porta Sud in direzione del raccordo anulare trafficata La Flaminia con le code tra ...