Traffico Roma del 13-05-2024 ore 09 | 00

(Di lunedì 13 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità proseguono i lavori di potatura in viale del Policlinico con chiusura della strada tra Piazza Girolamo Fabrizio e viale dell’Università delle due direzioni ripercussioni in Viale Regina Elena è in viale dell’Università ai Parioli proseguono i lavori ai binari del tram dalle sette di questa mattina chiusa al transito veicolare Piazza Ungheria tra Viale Rossini e viale Liegi deviazioni per le linee tram proseguono i lavori di riqualificazione di piazza Risorgimento previsti per il Giubileo modifica del trasporto pubblico con deviazione per alcune linee di borsa In collaborazione con Luce Verde infomobilità