Traffico Roma del 13-05-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 13 maggio 2024) Luce VerdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione in primo piano il raccordo anulare lungo la carreggiata internaincolonnato per incidente tra l’uscita e Bufalotta e quella per la 24a L’Aquila Teramo temporaneamente chiusa una corsia sulla carreggiata esterna al rallentamenti e code tra le uscite Trionfale e Aurelia a seguito della rimozione di un incidente sulla tangenziale auto in fila pertra l’uscita e Tiburtina e via dei Campi Sportivi direzione stadio passiamo sul tratto Urbano dellaL’Aquila con i rallentamenti tra Tor Cervara è l’ingresso con la tangenziale est si rallenta persulla-fiumicino tra il raccordo è il ponte della Magliana altri rallentamenti persono presenti sulla Pontina ...