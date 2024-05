Traffico Roma del 13-05-2024 ore 08 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 13 maggio 2024) Luce VerdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione in aperture Il Grande Raccordo Anulare e lungo la carreggiata internain coda per incidente avvenuto tra le uscite Tiburtina e Prenestina e a seguire code pere per lavori tra le uscite Casilina e Appia sulla carreggiata esterna code pertra le uscite Casilina e quer eremo sempre sul raccordo altro incidente questa volta in carreggiata esterna con le code tra l’uscita e Boccea e casa Lumbroso la polizia locale segnala incidente in via Cassia nuova con ilrallentato tra via Giovanni Fabbroni e Corso di Francia aNord e rallentamenti e code persulla Flaminia tra il raccordo è due ponti e sulla Salaria tra l’aeroporto dell’Urbe e la tangenziale particolarmente ...