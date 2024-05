Tottenham-City - un altro Oh nooo potrebbe decidere la Premier League | in ballo c’è la consegna del titolo ai rivali dell’Arsenal

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Anche il ricco e sfavillante mondo delladeve convivere con le becere richieste dei tifosi. Scansarsi per non far vincere il trofeo al nemico di sempre: questa la volontà e l’invito dei supporter dela Son e compagni. Il motivo? In caso di vittoria del Manchester, i Citizens scavalcherebbero in classifica l’Arsenal, in un testa a testa per lache verrà deciso all’ultima giornata. Spurs e Gunners,da sempre. Sui social scoppia l’unanimità sul caso. Il tecnico delAnge Postecoglou non ha gradito: “Sono sicuro che la maggior parte di chi verrà allo stadio farà di tutto per creare una bella atmosfera. Abbiamo una partita e vogliamo vincerla: è un concetto semplice e basilare”. “Oh ...