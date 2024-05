Toti - Spinelli interrogato | Ho detto tutt - tutto Dai vaccini Covid alle mascherine e la sanità privata | i nuovi filoni dell' inchiesta

Si apre anche un filone sanitario nell' Inchiesta sul presunto sistema di corruttele in Liguria . Il presidente della Regione Giovanni Toti e Matteo Cozzani, capo di Gabinetto, sono indagati per falso dalla procura di Genova: gli inquirenti sospettano ...

Corruzione Liguria, Spinelli interrogato: "Ho risposto a tutto". Toti, nuovi filoni inchiesta - Corruzione Liguria, Spinelli interrogato: "Ho risposto a tutto". Toti, nuovi filoni inchiesta - L'imprenditore ai giornalisti: 'Fate i bravi, non sono preoccupato'. Il governatore della regione e il suo capo di gabinetto Cozzani risultano indagati per i dati covid ...

Toti indagato anche per falso per aver gonfiato i numeri di contagi da Covid - Toti indagato anche per falso per aver gonfiato i numeri di contagi da covid - Con lui dello stesso reato dovrà rispondere anche l’ex Capo di Gabinetto dimissionario, Matteo Cozzani. Secondo il gip, i due avrebbero gonfiato i numeri dei contagiati da covid-19, al fine di ...