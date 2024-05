Toti - scatta l’indagini sui dati Covid gonfiati | attesa per l’interrogatorio di Spinelli

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il presidente della Liguria Giovanniè accusato di aver manipolato isui casi di-19 nella sua regione per ottenere più dosi di vaccino dalla struttura commissariale. Su questo si basa l’accusa di falso nei confronti del presidente e del suo capo di gabinetto dimissionario Matteo Cozzani, entrambi ai domiciliari nell’inchiesta su corruzione e finanziamento illecito di Genova. Inoltre, è emerso un fascicolo che indaga su presunti favoritismi, come finanziamenti elettorali, a quattro imprenditori del settore sanitario privato. Le voci di dimissioni del governatore continuano a circolare, mentre un’altra indagine riguarda la privatizzazione di una spiaggia pubblica per la costruzione di nuovi alloggi a Punta dell’Olmo, a un costo di 11mila euro al metro quadro.truccati per avere ...

Dopo il trojan ai corrotti, aboliranno pure l’antitaccheggio - Dopo il trojan ai corrotti, aboliranno pure l’antitaccheggio - La corruzione di un servitore dello Stato, l’appropriazione indebita di beni dello Stato, l’uso personale, o a vantaggio di beneficiari terzi, dei contributi Statali, versati dai popoli per essere imp ...

Beatrice Pugliano del Deaishin Karatè Do di Varese seconda al campionato regionale Filjkam - Beatrice Pugliano del Deaishin Karatè Do di Varese seconda al campionato regionale Filjkam - L’ottima performance di Beatrice ha anche consentito al Deaishin Karate Do di posizionarsi in questa competizione regionale al terzo posto come società. Ora una nuova sfida attende il Maestro Uboldi e ...

Scherma: Europei Master Squadre, Italia domina in Belgio con 12 medaglie - Scherma: Europei Master Squadre, Italia domina in Belgio con 12 medaglie - È stata grande Italia agli Europei Master a squadre di Ciney, in Belgio. Dodici medaglie in altrettante gare, trionfo nel Medagliere con quattro ...