Si allarga ancora L'inchiesta su quello che è stato ribattezzato il "sistema Toti" , il presidente della Regione Liguria finito agli arresti domiciliari. L'accusa per Toti è di corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri ...

Toti: Rixi, c'è rischio stop ai cantieri - toti: Rixi, c'è rischio stop ai cantieri - "Il tema è Genova ma il tema è anche l'intero Paese. Bisogna capire se è solamente legato ai fatti che leggiamo mi sembra abbastanza preoccupante, nel senso che nessuna impresa prenderà più un appalto ...

Inchiesta Liguria, viceministro Rixi: “Per Toti difficile governare così per 2 anni” - Inchiesta Liguria, viceministro Rixi: “Per toti difficile governare così per 2 anni” - Al netto della vicenda di toti, dei politici locali, di chi è implicato, io stesso mi sono incontrato con Spinelli, la cosa che preoccupa è una cosa limitata qua, o no Non vedo un tema di grandi ...

“Facevano prostituire 16enni in strutture di lusso a Bari”: 8 arresti. L’inchiesta partita dalla denuncia di una mamma - “Facevano prostituire 16enni in strutture di lusso a Bari”: 8 arresti. L’inchiesta partita dalla denuncia di una mamma - Comportamenti anomali della figlia, la frequentazione con una maggiorenne che in paese era nota per essere una escort. E poi gli screenshot di alcune stories su Instagram nelle quali cinque ragazze ma ...