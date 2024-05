Toti nelle intercettazioni | Soldi - fate bonifici tracciabili

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il governatore vuol farsi ascoltare.carte emerge: voleva trasparenza. E il falso va verso l'archiviazione: dati Covid gonfiati per avere più vaccini

Il presidente della Liguria Giovanni Toti è accusato di corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d'ufficio. Al centro dell'indagine il rapporto con l'imprenditore Aldo Spinelli, consistente secondo i pm genovesi in ...

“Le accuse sono tutte da dimostrare”, ma “avendo letto le intercettazioni sono rimasto colpito da varie cose“. In un’intervista pubblicata sulla Stampa e il Secolo XIX, Edoardo Rixi , viceministro dei Trasporti e uomo forte della Lega in Liguria , ...

Spinelli e la manager perplessa della donazione al Comitato Toti: "Questi pagamenti sono visti come corruzione" - Spinelli e la manager perplessa della donazione al Comitato toti: "Questi pagamenti sono visti come corruzione" - Ivana Semeraro, referente del fondo di private equity britannico 'Icon Infrastructures', proprietario, attraverso la Lighthouse Italy srl dl 45% delle quote sociali della Spinelli srl, contatta Aldo S ...

Toti, i dati Covid gonfiati per avere più vaccini: "Le ho aumentate un po'..." - toti, i dati Covid gonfiati per avere più vaccini: "Le ho aumentate un po'..." - Nuovo filone dell'indagine, le accuse di falso: cifre truccate per ottenere più dosi. Così "truccavano" i numeri, nei guai anche il capo di gabinetto Cozzani ...

L'analisi/ Trojan e vittime collaterali - L'analisi/ Trojan e vittime collaterali - L’idrovora delle intercettazioni ambientali e dei trojan sta risucchiando, oltre gli indagati, pezzi importanti della società ligure. Un lotto consistente della sinistra ...