Toti ancora accusato - truccati numeri per avere più vaccini Covid | le intercettazioni con Cozzani

Dall' Inchiesta della procura di Genova sul presunto sistema di corruttele in Liguria , emerge una nuova accusa per il governatore Giovanni Toti , ora agli arresti domiciliari: è quella di falso, che si aggiunge alla corruzione semplice continuata e ...

Perché il caso Toti potrebbe dividere il centrodestra - Perché il caso toti potrebbe dividere il centrodestra - L'arresto del presidente della Liguria Giovanni toti, accusato di corruzione, irrompe nel dibattito politico a un mese dalle Europee.

Toti a Spinelli: «Ti vengo a trovare prima delle elezioni. Ti chiedo un po’ di robe» - toti a Spinelli: «Ti vengo a trovare prima delle elezioni. Ti chiedo un po’ di robe» - Le parole del governatore ligure all'imprenditore: «Come al solito, di questi tempi» Spinelli a Signorini: «A 83 anni non mi possono fare niente» ...

Giovanni Toti e l'accusa di falso: «Ha truccato i dati Covid per avere più vaccini» - Giovanni toti e l'accusa di falso: «Ha truccato i dati Covid per avere più vaccini» - Il governatore della Liguria Giovanni toti ha truccato i dati dei contagi per Covid-19 nella sua regione. Per ottenere dalla struttura commissariale più vaccini. Su questo si basa l’accusa di falso ne ...