Toscana - affittare casa è sempre più costoso La classifica delle città più care

(Di lunedì 13 maggio 2024) Firenze, 13 maggio 2024 – Non si arresta il caro-affitti in. Secondo l'ufficio studi del portale Idealista, ad aprile 2024 e rispetto al mese precedente, l'affitto medio in Italia ha registrato un incremento del 2,3%. Ancora più alto, invece, l'aumento in: +3,2%, con un canone medio di 17,7 euro al metro quadrato. Sono piùdellasolo le regioni Valle d'Aosta, con canone medio di 21,2 euro al metro quadrato, e Lombardia, con 18,7 euro al metro quadrato. Dove l'offerta di immobili in affitto è particolarmente ridotta, cresce, anche a due cifre, il canone. Ad esempio Arezzo ha visto un aumento mediolocazioni del 22,3% nell'ultimo mese. Per quanto riguarda i prezzi, Lucca si conferma come la provincia italiana più costosa per gli affittuari, con una media di 30,4 euro ...