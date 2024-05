Torre del Greco - la madre uccide il figlio di 2 anni Arriva la perizia | Incapace di intendere e di volere

(Di lunedì 13 maggio 2024) Era il mese di gennaio 2022 quando Adalgisa Gamba uccise ildi appena duedel, in provincia di Napoli. La donna fu sorpresa in riva al mare col corpicino ormai senza vita dele, secondo i periti nominati dalla prima sezione penale della Corte di Assise di Napoli, si sarebbe uccisa se non fosse stata fermata. Come riporta Fanpage la nuovaporta la firma dei professori Giuseppe Sartori, Pietro Pietrini e Stefano Ferracuti e sarà discussa nella prossima udienza durante il processo a carico di Adalgisa Gamba mercoledì 15 maggio. L’uccisione deldi 2I tragici fatti si svolsero il 2 gennaio 2022, quando la donna fu ritrovata vicino al mare con in braccio ilsenza vita. Un ...

