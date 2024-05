Tornano Peppone e Don Camillo - ma gli interpreti non sono all’altezza

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 13 maggio 2024) È probabile che ieri le notizie che più hanno attirato l’attenzione degli Italiani siano state quelle di cronaca. Ciò perché né alla politica, né alla corretta gestione delle varie cose pubbliche le stesse posessere riferite. Altrettanto credibile è il pensiero che gli stessi informati dei fatti, siano riandati con la memoria alla cinematografia degli anni ’50 e ’60, quando il massimo della dissacrazione consentita dalla Censura era lo scontro ripetuto in più episodi trae Don. Il tutto avveniva in situazioni diverse ma collegate in qualche modo con una scuola di pensiero di allora. Secondo i seguaci della stessa, i comunisti venivano indicati come mangia preti. Questi ultimi erano oggetto di minaccia di scomunica da parte di quegli stessi prelati che non perdevano occasione per ripeterla. Se l’episodio non avesse ...