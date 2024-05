Torino vs Milan | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 13 maggio 2024) Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I granata sperano ancora di potersi inserire nella lotta per l’Europa, mentre i rossoneri, già certi del secondo posto, vogliono chiudere in bellezza.vssi giocherà sabato 18 maggio 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio OlimpicoVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I granata, nonostante l’andamento lento delle ultime giornate,hanno raccolto sei punti in cinque uscite, hanno ancora qualche possibilità di acciuffare il settimo posto, utile per l’ingresso in Europa, ma per farlo devono conquistare sei punti nelle ultime due e sperare in qualche passo falso di chi li precede I rossoneri sono matematicamente secondi e dunque già qualificati in Champions League. La squadra di Pioli ...