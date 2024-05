Tiago Pinto | Ancora oggi a Roma mi criticano per aver preso Renato Sanches

(Di lunedì 13 maggio 2024), ex general manager dellache ha lasciato i giallorossi durante l’inverno, è tornato a parlare dei suoi acquisti per il club, tra cui. Il centrocampista, in prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Psg, tornerà in Francia al termine della stagione.ne ha parlato ai microfoni della Federcalcio portoghese: “Ha un problema di mancanza di fiducia a causa dei tanti infortuni. Quando si hanno i problemi fisici che ha vissuto lui, si perde la fiducia in sé stessi. Serve che trovi il club giusto. Deve trovare il progetto adatto, lavorare con le persone giuste. Puòdare molto al calcio.miper ...

È successo ancora, stavolta a Roma , in una struttura in zona Montesacro, che una maestra d’asilo ha trasformato da luogo di cura e di crescita riservato ai più piccoli in un teatro di aggressioni fisiche e umiliazioni: maltrattamenti inferti su ...

Renato Sanches pronto per l’addio: la Roma non lo riscatterà - Renato Sanches pronto per l’addio: la roma non lo riscatterà - La volontà della roma di liberarsi di Renato Sanches non è cambiata da due settimane a questa parte. Come è stato accennato giorni fa, il club giallorosso non riscatterà il portoghese, autore di una ...

DS Roma: Ghisolfi sempre più vicino, manca solo l'ok definitivo - DS roma: Ghisolfi sempre più vicino, manca solo l'ok definitivo - Come confermato anche dai media francesi, Ghisolfi è sempre più vicino alla roma. Il 39enne, infatti, si prepara a dire addio al Nizza e a trasferirsi nella capitale. Manca ancora l'ok definitivo ma ...

Una birra con la scienza, al via Pint of Science - Una birra con la scienza, al via Pint of Science - (ANSA) - roma, 13 MAG - Sorseggiare una birra in compagnia della scienza: prende il via Pint of Science l'evento internazionale arrivato alla sua dodicesima edizione che quest'anno coinvolge ben 24 ci ...