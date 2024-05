Thuram un ciclone - per l’Inter insidie europee! E una vetrina ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 13 maggio 2024), grande protagonista di questa stagione trionfante del, non può non avere corteggiamenti e avances in giro per l’Europa. E occhio alladegli Europei. NUMERI ?si gode il suo Marcus ‘Tikus’, uomo da quindici reti stagionali, tredici in campionato. Il suo impatto in Italia è stato devastante, un vero e proprio. Col gol bellissimo messo a referto venerdì sera, il francese è salito a quota 13 gol in campionato, ovvero gli stessi segnati lo scorso anno, per la prima volta da prima punta pura, con la maglia del Borussia Monchengladbach. Il suo record personale è di 16 gol complessivi, Tikus è arrivato a 15 e ancora ha due partite, contro Lazio e Verona, per raggiungere se non superare quel bottino., alla sua seconda ...