(Di lunedì 13 maggio 2024)Juve, bianconeri in attesa di novità su questo fronte. Nelanche la possibilità di un ritorno di Conte Come riferisce Alfredo Pedullà, la Juve rimane ora in attesa di sviluppi sul fronte, sempre più vicino alla panchina bianconera dopo aver salutato senza troppi rimpianti Massimiliano Allegri. Smentite le voci su un possibile interesse per

Le parole di Thiago Motta , tecnico del Bologna , dopo il Pareggio ottenuto dai rossoblù in rimonta contro l’Udinese Thiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il Pareggio del Bologna contro l’Udinese. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Sono ...

A Torino per la storia e nel rispetto della storia. Il club rossoblù depositerà a Superga una corona di fiori in memoria della tragedia che colpì il grande Torino il 4 maggio del 1949. I Granata scenderanno in campo con una maglia celebrativa in ...

Bologna in Champions, Orsolini: "Ho pensato subito a Mihajlovic" - Bologna in Champions, Orsolini: "Ho pensato subito a Mihajlovic" - Il Bologna torna in Champions League dopo 60 anni dall'ultima partecipazione alla Coppa dei Campioni. mezzo miracolo di Thiago motta e dei suoi ragazzi che, contro ogni pronostico, chiudono ...

Bologna in Champions League: Cremonini suona l'inno della competizione al pianoforte. Video - Bologna in Champions League: Cremonini suona l'inno della competizione al pianoforte. Video - Cesare Cremonini omaggia la qualificazione storica del Bologna in Champions League suonando l'inno della competizione al pianoforte ...

Thiago Motta, spunta un RETROSCENA sulla TRATTATIVA. Nel mezzo l’arrivo di QUELL’ALLENATORE - Thiago motta, spunta un RETROSCENA sulla TRATTATIVA. Nel mezzo l’arrivo di QUELL’ALLENATORE - Thiago motta Juve, bianconeri in attesa di novità su questo fronte. Nel mezzo anche la possibilità di un ritorno di Conte Come riferisce Alfredo Pedullà, la Juve rimane ora in attesa di sviluppi sul f ...