The Well - il nuovo film di Zampaglion - uscirà nelle sale italiane il 18 luglio

(Di lunedì 13 maggio 2024) ROMA – “Sono a dir poco emozionantissimo di annunciarvi il 182024 l’uscita italiana nei cinema del mio prossimo“The”. Ilha girato per circa un anno in tutto il mondo nei maggiori festival di cinema di genere ed è stato acquistato in oltre 80 paesi (tra cui USA, UK, Germania e Giappone) stabilendo un record assoluto per un horror italiano e finalmente si appresta ad arrivare in Italia distribuito da Iperuranioin collaborazione con CG Entertainment”. Lo ha annunciato oggi sui social Federicoe, leader dei Tiromancino e regista di questa attesa pellicola. “The” è il quintodie, “il più cupo, inquietante e feroce”, dice, “ma io lo trovo anche disperatamente romantico. Vi ...