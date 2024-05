The Shrouds | ecco il primo teaser del film di David Cronenberg in concorso a Cannes 2024

(Di lunedì 13 maggio 2024) Thedidebutta con unin vista della prima mondiale a. Variety ha diffuso in esclusiva ildi Thedi, in vista della prima mondiale a. The, ilpiù personale del regista, è incentrato su Karsh, 50 anni, un importante uomo d'affari. Inconsolabile dalla morte della moglie, inventa GraveTech, una tecnologia rivoluzionaria e controversa che permette ai vivi di monitorare i loro cari defunti nei loro sudari. Una notte, diverse tombe, tra cui quella della moglie di Karsh, vengono profanate. Karsh si mette sulle ...

