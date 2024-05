Terribile incidente stradale sulla statale | due morti e quattro feriti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 13 maggio 2024) Un tragicoha avuto luogo nel pomeriggio di domenica 12 maggiostrada626 Caltanissetta-Gela, al centro della Sicilia, all’altezza del viadotto di Capodarso. Il bilancio dello scontro è drammatico: si contano due, uno dei quali, una donna, si trova ricoverata in ospedale in gravissime condizioni.Leggi anche:fra le auto di Schifani: il presidente portato al pronto soccorso Indagini per chiarire la dinamica dell’Ancora da chiarire la dinamica esatta dell’. Per questo la poliziasi trova sul posto per i rilievi del caso. A scontrarsi sono state una Citroen e una Toyota Yaris. Le ...