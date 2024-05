Terremoto a Mosca | Putin sostituisce Shoigu e Patrushev Un economista ministro della Difesa

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il presidente russo Vladimirha annunciato ieri che sostituirà i massimi funzionarisicurezza del paese dai loro incarichi, mentre le forze dihanno lanciato l’offensiva per conquistare il territorio in tutta l’Ucraina prima che le nuove armi occidentali arrivino a Kiev. In una dichiarazione di domenica sera,ha detto che rimuoverà ilSergei, che supervisiona le forze armate russe dal 2012. Sarà sostituito da Andrei Belousov, unsenza alcuna esperienza militare.è stato nominato segretario del Consiglio di sicurezza russo, un organo consultivo che consigliasu questioni militari ...