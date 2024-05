Terracina - Trofeo Amicizia vince la coppia Miccinati-Zuccari

(Di lunedì 13 maggio 2024), 13 maggio 2024 – Si è tenuto ieri a, sulle sponde del fiume Sisto, ilPesca inorganizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Lenza Pontina Aprilia. Alla gara hanno partecipato 30 pescatori provenienti da tutta la provincia suddivisi in 5 settori più uno tecnico. Gara bella e avnte dove i concorrenti agguerriti e pronti a qualsiasi cattura proficua. I carassi e qualche carpa sono state le catture prevalenti con lenze leggere e tarate a sfiorare per leggere anche le toccate più impercettibili. Classsifica generale: 1.Michele ePietro -Cisterna di Latina- con Kg 5,845 2. Baldassare Domenico e Capone Cristiano -Cisterna di Latina- con Kg 3,010 3. Marcon Gino e Peverati Mattia -Fishmakers Team Asd- con ...

