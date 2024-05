‘Terra Amara’ chiude | quando va in onda l’ultima puntata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) 'Terra Amara' al capolinea. La popolarissima soap opera turca che da quattro stagioni tiene incollati al televisore milioni di telespettatori, e che in molti casi ha anche tappato i buchi di un palinsesto che ha visto Mediaset vivere diverse difficoltà negli ultimi mesi, sidefinitivamente. L'ultimadi 'Terra Amara' - la soap, per intenderci, che ha lanciato in Italia attori come Aras Senol, oggi naufrago dell'Isola dei Famosi - andrà invenerdì 31 maggio e scriverà la parola "fine" su due anni e quattro stagioni totali di una produzione che nel corso di un tempo comunque breve è riuscita a diventare un vero cult per parte del pubblico italiano. Quella parte che oggi si chiede se verrà realizzata una quinta stagione. La risposta è "probabilmente no". Probabilmente, già. Perché le cose potrebbero cambiare, ...