Ternana Women

(Di lunedì 13 maggio 2024) Clamorosi sviluppi positivi per la dopo la penultima giornata del campionato di Serie B. Le rossoverdi vincono 6-0 al “Liberati“ contro il Pavia in una bella cornice di pubblico e ipotecano lo spareggio-promozione in virtù della clamorosa sconfitta interna del Parma ad opera del Chievo (0-1). Nel finale le emiliane hanno anche fallito un calcio di rigore. Alla squadra di Melillo, che vanta 3 punti di vantaggio sul team emiliano, basterà un pareggio domenica prossima a San Marino per poter disputare la doppia sfida decisiva (gara di ritorno in trasferta) contro il Napoli che ha blindato la penultima posizione nella poule-salvezza del campionato di Serie A. La gara disputata ieri pomeriggio ha visto laprotagonista fin dalle prime battute. Al 15’ è arrivata la rete di Pacioni sugli sviluppi di un calcio di punizione di Labate. Il raddoppio al 22’ porta la ...