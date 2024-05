Terea Smartcore Sticks - la preoccupazione di MDC FVG | negli Stick presenti lamine metalliche taglienti a Milano segnalati 21 casi di ingestione e ospedalizzazione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) “La nuova etichettatura adesiva non basta ad allertare i Consumatori del pericolo, serve più informazione sui rischi!” Il Movimento Difesa Del Cittadino FVG APS esprimeper la presenza all'interno deglidi tabacco– progettato per essere utilizzato esclusivamente con il dispositivo IQOS ILUM – di una lamina metallica tagliente, un elemento che rappresenta un serio rischio per la salute dei consumatori e che potrebbe diventare un pericolo anche per bambini e disabili. La scoperta è avvenuta dopo che il Centro Antiveleni diha segnalato, nel periodo dal 1° luglio al 29 novembre 2023, 21diaccidentale di talidi tabacco: 10 hanno coinvolto bambini di età inferiore ai dodici mesi, 19 hanno ...