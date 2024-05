Tensioni in Medio Oriente | la corsa agli armamenti e il dibattito internazionale

(Di lunedì 13 maggio 2024)in: Superati i 35 mila morti civili palestinesi nella striscia di Gaza dal 7 di ottobre, secondo Hamas. La regione dell’Asia occidentale rimane un fulcro digeopolitiche, con gli ultimi sviluppi evidenziati da una serie di eventi recenti tra Israele e la Striscia di Gaza. In mezzo a queste, l’Iran ha sollevato l’appello per una maggiore cooperazione regionale e ha messo in guardia contro una pericolosa. Il Ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, ha sottolineato che lanon serveinteressi di nessuno nella regione. In un incontro sul dialogo arabo-iraniano a Teheran, ...

Georgia, proteste e Russia: cosa c'è dietro la legge sulle influenze straniere - Georgia, proteste e Russia: cosa c'è dietro la legge sulle influenze straniere - Come l'Ucraina, anche il Paese caucasico rappresenta un cuscinetto strategico irrinunciabile per Mosca. Come cambia la traiettoria georgiana con l'approvazione in terza lettura della "legge russa" e q ...

Protesta al Bo, oggi lo sciopero dalle lezioni. C’è il rischio tensioni con gli altri studenti - Protesta al Bo, oggi lo sciopero dalle lezioni. C’è il rischio tensioni con gli altri studenti - I pro Palestina gireranno per le aule invitando a saltare i corsi. Martedì in Senato accademico una mozione della rettrice ...

In Germania tre opzioni per riattivare il servizio di leva. In Italia Salvini apre, no di Crosetto - In Germania tre opzioni per riattivare il servizio di leva. In Italia Salvini apre, no di Crosetto - Nell’attesa che prenda forma una difesa europea, in un contesto geopolitico contraddistinto dalle tensioni legate al conflitto in Ucraina e da quello in medio Oriente e dall’ipotesi di un disimpegno ...