Tennis - l’eliminazione di Djokovic a Roma spiana la strada a Sinner per il ranking

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 13 maggio 2024) Anche se non giocasse il Roland Garros potrebbe essere numero uno Janniksta curando i suoi fastidi all’anca che l’hanno costretto a saltare il Maters 1000 di, in corso in questi giorni. L’azzurro, attuale numero 2 del, però, potrebbe presto, a prescindere dalle sue condizioni, diventare numero uno al Mondo. A dare una mano ci ha pensato la sorprendente eliminazione del numero uno, Novak, dal terzo turno di. L’azzurro potrebbe presto essere il nuovo numero uno al Mondo e il primo italiano di sempre. Si parla di una ipotesi che potrebbe verificarsi senon arrivasse in finale a Parigi o se il numero 3, Medvedev non vincesse gli Internazionali die il Roland Garros.potrebbe così rischiare di cambiare ...